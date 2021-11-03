В Пермском крае власти не планируют продлевать режим нерабочих дней

В Пермском крае власти не планируют продлевать режим ограничительных мер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае власти не планируют продлевать режим ограничительных мер, введенных из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Минобре сообщили, что школьники приступят к занятиям с 8 ноября, дежурные группы будут закрыты и детские сады начнут работать с понедельника в обычном режиме.

Напомним, с 1 по 7 ноября в Прикамье введены жесткие ограничения. Закрыты большинство сфер: не работают непродовольственные магазины, общепит, салоны красоты. Введен режим строгой самоизоляции для непривитых жителей Пермского края старше 60 лет. Не смотря на это, в Пермском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом, за сутки выявлено 708 новых случаев.