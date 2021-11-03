Суперскидки до 30% на умные устройства Sber в Зеленый день

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В честь ежегодного Зеленого дня Сбера умные устройства Sber – SberPortal, SberBox Top и SberBox – будут доступны по специальным ценам со скидками до 30%. Скидки будут действовать с 1 по 14 ноября. Смарт-дисплей SberPortal можно купить за 20 993 рубля, ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top – за 10 493 рубля, а мультимедийную ТВ-приставку SberBox – за 2 490 рублей.

Зеленый день приурочен ко дню рождения Сбера. По традиции с 11 по 12 ноября компания дарит подарки – предлагает выгодные скидки на свои продукты и сервисы. В этом году Сбер продлевает сроки проведения акции, и теперь покупатели смогут приобрести умные устройства Sber по самым выгодным ценам в течение 14 дней.

Смарт-дисплей SberPortal

Смарт-дисплей SberPortal можно приобрести со скидкой 30% всего за 20 993 рубля. вместо 29 990 рублей. Устройство открывает пользователям множество возможностей: оно объединяет в себе продвинутую акустику от Harman/Kardon, экран высокого разрешения, функцию видеозвонков, специальные контентные и развлекательные приложения, а также полезные навыки ассистентов семейства Салют. Устройством можно управлять голосом, жестами и касанием, а встроенная функция распознавания лица позволит устройству узнавать своего владельца и совершать платежи по его команде. На SberPortal доступно множество игр: головоломок, таймкиллеров, аркад и спортивных симуляторов. А с набором Kidsar он превратится в устройство, которое не только развлечет, но и научит детей новому в игровой форме.

ТВ-медиацентр SberBox Top

ТВ-медиацентр с умной камерой SberBox Top в честь Зелёного дня доступен для покупки за 10 493 рубля вместо 14 990 рублей. Устройство расширяет возможности телевизора, так как обладает функциями центра управления умным домом, игровой и ТВ-приставки с доступом к онлайн-кинотеатрам, ТВ-каналам и топовым PC-играм. Стоит отдельно отметить умную камеру для совершения видеозвонков, игр и занятий спортом. Благодаря камере SberBox Top может отслеживать корректность выполнения упражнений. Кроме этого, устройство поддерживает игры c дополненной реальностью: например, сказки-спектакли с масками и костюмами, игры с управлением при помощи тела. Девайсом можно также управлять жестами (например, позвать виртуальных ассистентов, остановить или продолжить воспроизведение контента, поставить лайк понравившейся песне или видеоролику). Виртуальные ассистенты Салют помогут в решении многих бытовых вопросов.

Мультимедийная ТВ-приставка SberBox

Мультимедийная ТВ-приставка SberBox с семейством ассистентов Салют доступна по специальной цене 2 490 рублей вместо 2 990 рублей. С ее помощью можно смотреть кино и сериалы, видео в интернете, слушать музыку, играть в игры и решать бытовые задачи. Например, виртуальные ассистенты запишут в салон красоты или закажут готовую еду из Delivery Club – просто скажите «Салют, хочу пиццу!» и выбирайте любимую еду на экране телевизора.

ТВ-приставка управляется при помощи голоса, пульта и его виртуального аналога в приложении Салют, а также с помощью физических или виртуальных геймпадов, — чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актёру, режиссёру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.

Устройства SberPortal, SberBox Top и SberBox работают с системами умного дома как собственного производства, так и других производителей. Например, лампочками и розетками Sber можно управлять при помощи голоса, попросив виртуальных ассистентов включить или выключить свет, настроить его цвет и яркость.