Возможно он вас обманул: в Перми полицейские опубликовали фото подозреваемого в мошенничестве

Подозреваемый в мошенничествах. Фото: МВД города Перми.

В Перми полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который с апреля по сентябрь знакомился с молодыми людьми и убеждал их взять кредит на покупку дорогих телефонов, оформить микрозайм или кредитную карту.

Он говорил, что телефон в дальнейшем будет возвращен по страховому случаю и кредитные обязательства прекратятся, при этом, никак не повлияв на кредитную историю. Также обещал выплатить долг по кредитному договору. В качестве вознаграждения он предлагал около 5000 рублей. После оформления займа забирал телефоны, карты и деньги. Тратил их на что хотел, также предлагал потерпевшим вовлечь в эту схему своих знакомых, обещая за каждого человека по 5 тысяч рублей.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этого мужчины звонить по телефонам: 8-982-499-04-70 или 02.