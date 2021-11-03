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Происшествия3 ноября 2021 18:34

Возможно он вас обманул: в Перми полицейские опубликовали фото подозреваемого в мошенничестве

Он убеждал людей брать кредиты на покупку дорогих телефонов
Анна Маркова
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Подозреваемый в мошенничествах. Фото: МВД города Перми.

Подозреваемый в мошенничествах. Фото: МВД города Перми.

В Перми полицейские задержали 21-летнего молодого человека, который с апреля по сентябрь знакомился с молодыми людьми и убеждал их взять кредит на покупку дорогих телефонов, оформить микрозайм или кредитную карту.

Он говорил, что телефон в дальнейшем будет возвращен по страховому случаю и кредитные обязательства прекратятся, при этом, никак не повлияв на кредитную историю. Также обещал выплатить долг по кредитному договору. В качестве вознаграждения он предлагал около 5000 рублей. После оформления займа забирал телефоны, карты и деньги. Тратил их на что хотел, также предлагал потерпевшим вовлечь в эту схему своих знакомых, обещая за каждого человека по 5 тысяч рублей.

Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этого мужчины звонить по телефонам: 8-982-499-04-70 или 02.