В выходные в Перми сотрудники ГИБДД проведут усиленные рейды

В Перми до 7 ноября проходят рейды «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге». Фото: Иван Макеев

В Перми до 7 ноября проходят рейды «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» и «Ребенок на дороге». Полицейские напоминают, что нарушителям правил дорожного движения грозят штрафы.

За управление авто в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф 30 000 рублей. При повторном нарушении - уголовная ответственность.

За выезд на встречное движение – штраф 5000 рублей, либо лишение прав от 4 до 6 месяцев. Повторное - на 1 год.

Не пропустили пешехода - штраф от 1500 до 2500 рублей.

Перевозить детей до 7 лет можно только в детских креслах, соответствующих весу и росту ребенка. С 7 до 11 лет (включительно) на заднем пассажирском сидении с использованием детских удерживающих устройств или с использованием ремней безопасности, на переднем пассажирском сидении - только с использованием детских удерживающих устройств.

Если Вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе, управления автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефонам 246-79-00 или «102».