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Общество3 ноября 2021 16:03

В Пермском крае выбрали главного архитектора

Им стал Артем Габдрахманов
Анна Маркова
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Артем Габдрахманов стал главным архитектором Прикамья. Фото: permkrai.ru

Артем Габдрахманов стал главным архитектором Прикамья. Фото: permkrai.ru

В Перми 3 ноября специальная комиссия выбрала главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Им стал директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артем Габдрахманов.

Также он будет занимать должность заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. Кроме этого в его обязанности будет входить оказание экспертной, аналитической и консультативной поддержки губернатора Пермского края в сфере градостроительства и архитектуры и другая деятельность, связанная с градостроительством и архитектурой.