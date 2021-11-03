В Пермском крае выбрали главного архитектора

Артем Габдрахманов стал главным архитектором Прикамья. Фото: permkrai.ru

В Перми 3 ноября специальная комиссия выбрала главного архитектора Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Им стал директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артем Габдрахманов.

Также он будет занимать должность заместителя министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона. Кроме этого в его обязанности будет входить оказание экспертной, аналитической и консультативной поддержки губернатора Пермского края в сфере градостроительства и архитектуры и другая деятельность, связанная с градостроительством и архитектурой.