В Пермском крае иномарка сбила дорожного рабочего и врезалась в экскаватор

На дороге «Кунгур - Соликамск» 1 ноября произошло ДТП.

На дороге «Кунгур - Соликамск» 1 ноября произошло ДТП. Примерно в 19.40 в сторону Березников ехал автомобиль «Тойота», за рулем которого был 49-летний житель Березников.

По предварительной информации ГИБДД, на 292 км он, нарушил правила дорожного движения и наехал на 40-летнего дорожного рабочего, который шел по проезжей части по ходу движения автомобиля. После этого водитель иномарки врезался в мини-экскаватор участвующий в проведении дорожных работ.

- В результате ДТП пострадали пешеход и водитель «Тойоты», им назначено амбулаторное лечение, пассажиру легкового автомобиля - женщине 1983 г.р. оказана разовая медицинская помощь, рассказали в ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу. - По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства.