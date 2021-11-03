В Перми рассмотрели судьбу важных инвестиционных проектов

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В ходе реализации инвестиционных проектов в городе появляются новые скверы, дороги, инфраструктура. В обсуждении, которое состоялось на заседании комиссии по разработке и реализации городских инвестпроектов под председательством первого заместителя главы администрации города Перми Эдуарда Хайруллина, активное участие приняли пермские депутаты - председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя гордумы Максим Спиридонов, депутаты Василий Кузнецов, Михаил Бесфамильный, Михаил Черепанов.

Представители городской администрации предложили перенести сроки по некоторым важным для города инвестпроектам, и депутаты решили выяснить, с чем это связано и насколько обоснованны причины такого переноса.

В частности, они расспросили и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергея Красильникова о проекте реконструкции сада им Н.В. Гоголя.

- Расчетная стоимость проекта превышает 184 миллиона рублей, - сообщил Сергей Красильников. – Сейчас в городском бюджете выделено 92 миллиона рублей, мы прорабатываем вопрос о том, чтобы привлечь необходимые средства из краевого бюджета. Исходя из реальных возможностей, предлагаем перенести сроки реализации реконструкции сада имени Гоголя до 2024 года.

- На какой стадии сейчас проработка проектно-сметной документации? - уточнил Дмитрий Малютин.

- Мы пока находимся на этапе организации проекта, как только будут определены источники его финансирования, предусмотрим средства на его разработку и корректировку, - пообещал Сергей Красильников.

Дмитрий Малютин подчеркнул, что администрации города нужно более ответственно планировать инвестиционные расходы.

Члены инвесткомиссии обсудили также изменение объемов финансирования обустройства сквера на улице Яблочкова, где должны появиться новые дорожки, светильники, площадки для отдыха детей и взрослых. В итоге стоимость этого объекта определили в 21,7 миллиона рублей.

А вот от проекта организации площадки для отвала снега в районе полигона в микрорайоне Голый мыс решили отказаться – при исследовании почвы выяснилось, что она загрязнена тяжелыми металлами и талый снег может способствовать их распространению.

Дмитрий Малютин обратил внимание на то, что в инвестпрограмме увеличили объем финансирования на реконструкцию улицы Карпинского на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Он поинтересовался, с чем связано такое подорожание. Сергей Красильников объяснил, что пришлось уточнить стоимость реконструкции путепроводов над железнодорожными путями.

В результате обсуждения члены инвесткомиссии согласовали изменение сроков финансирования нескольких проектов. Так, на период до 2027 года перенесен срок реконструкции улицы Плеханова от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской, до 2026 года - строительство автодороги по Ивинскому проспекту, до 2025 года - реконструкцию улицы Революции со строительством второй очереди моста через Егошиху.

Члены комиссии также рассмотрели новые инвестиционные проекты, которые предполагают реконструкцию улиц Агатовой, Топазной и Сапфирной, где должны построить дороги и пешеходные тротуары. Планируется также возведение ливневых стоков на улицах Куйбышева, Куфонина и Окулова.

Дмитрий Малютин, комментируя итоги заседания, отметил, что необходимо усилить работу по своевременной реализации инвестиционных проектов.

- У нас пока многие важные инвестпроекты включаются в планы, но их реализация затем откладывается, - обратил он внимание членов комиссии. – Необходимо сделать все для того, чтобы как можно быстрее завершить начатые проекты.