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Происшествия3 ноября 2021 14:55

В Пермском крае мужчина выжил после удара ножом в голову

Удар холодным оружием он получил от соседа
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: СКР по Пермскому краю.

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Березниках мужчина выжил после того, как его сначала ударили ножом в голову, а потом хотели добить выстрелом из ружья. Подробности преступления рассказали в СКР по Пермскому краю.

3 мая этого года пьяный мужчина вооружился ножом и ружьем напал на своего соседа. Он сначала ударил его ножом в голову, но этим не довел дело до конца. Тогда он схватил ружье и попытался выстрелить, но не смог, ружье не сработало.

Раненый мужчина сбежал от неадекватного соседа и вызвал полицию. Подозреваемого в покушении на убийство задержали и возбудили уголовное дело. Вскоре над обвиняемым состоится суд.