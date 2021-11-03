В Прикамье ушел в лес и не вернулся 61-летний мужчина

Фото: "ЛизаАлерт" Пермского края

В Пермском крае в урочище Васюково Чердынского городского округа ушел в лес и не вернулся 61-летний Марк Климанов. Об исчезновении человека сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Пермского края.

Мужчина ушел в лес 25 октября и до сих пор не вернулся.

Особые приметы: рост 162 сантиметра, плотное телосложение и светло-русые волосы с сединой. Серо-голубые глаза.

Был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку. Черные болоньевые брюки, термобелье, светло-зеленую шапку с бело-черным узором, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.