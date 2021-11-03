В Перми поставщика питания для детского лагеря наказали за нарушения

В Перми поставщик питания готовил для детей с нарушениями санитарного саконодательства. Фото: Анна Маркова

В Перми в детском оздоровительном лагере с круглосуточным пребыванием ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница», что находится по улице Танцорова, 14, специалисты обнаружили нарушения.

Питание там было организовано ООО «Амега». В частности, продукты хранили с нарушением температурного режима, продукция, подлежащая утилизации, находилась в свободном доступе, не отбирались суточные пробы готовых блюд, для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, индивидуальное меню не разработано и другие нарушения.

- По итогам проверки директору общества внесено представление, возбуждены дела об административных правонарушениях, - сообщает прокуратура Пермского края. - Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, директор - к административному штрафу в 13 тысяч рублей.