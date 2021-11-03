«Молот» пустит болельщиков на последний матч домашней серии за один рубль

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» пустит зрителей на последний матч домашней серии. 8 ноября пермяки встретятся с «Горняком-УГМК» (0+).

Как рассказали в пресс-службе клуба, на игру будут допущены болельщики при наличии QR-кода о вакцинации, либо о перенесенном заболевании. Дети до 18 лет должны иметь при себе паспорт, либо свидетельство о рождении.

Стоимость билета составит всего рубль. Билеты можно приобрести на сайте клуба в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что клуб проведет все матчи со 2 по 8 ноября без зрителей. Всем, кто купил билеты на игры этой домашней серии, клуб вернет деньги на банковскую карточку.

Напомним, сейчас «Молот» проводит домашнюю серию. Вчера пермяки в фееричном матче обыграли «Челмет». 4 ноября сыграют с «Южным Уралом» из Орска. А 6 ноября – с курганским «Зауральем» (все – 0+).

Добавим, что и другой пермский спортивный клуб - ФК «Амкар-Пермь» заполнит болельщиками арену на грядущий матч. Игра с «Оренбургом-2» пройдет завтра, 4 ноября. О правилах посещения игры читайте тут.