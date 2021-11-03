Минувшей ночью температура воздуха в Прикамье упала до -22 градусов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь со 2 на 3 ноября в Прикамье зафиксировали настоящие морозы. Как рассказали в научно-популярном проекте «Метеоролог и Я», в поселке Вая столбики термометров достигли отметки -22,3 градусов.

В поселке Кын температура воздуха опустилась до -19,4 градусов. В Бисере достигла -18,9 градусов.

На большей территории Прикамья ночью температура воздуха держалась в пределах -10...-15 градусов.

Напомним, в ночь с 1 на 2 ноября из-за арктического вторжения температура воздуха в регионе опустилась до -18 градусов.

За последнее десятилетие подобные похолодания наблюдались в 2011 и 2016 годах.