В Перми затопило детский садик

. Фото: архив "КП"

В Перми утром 3 ноября в районе 09:00 утра из-за прорыва трубы затопило детский сад №103 (улица Голева, 4). Персонал оперативно отреагировал на проблему и всех детей забрали домой. Территорию детсада, включая детские площадки, затопило, сообщают очевидцы.

Как сообщили «КП-Пермь» в «Новогоре-Прикамье», сейчас на месте работают сотрудники компании. Водоснабжение здания детского сада приостановлено. Для уточнения места повреждения водопровода и устранения аварии специалисты проводят диагностику участка сети водоснабжения. Затем, после согласования земляных раскопок со всеми городскими службами, ремонтные службы приступят к восстановительным работам.