В Прикамье за сутки коронавирусом заболели еще 708 человек

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В Пермском крае вновь обновился антирекорд суточного прироста заболевших COVID-19. За сутки в регионе положительный тест на инфекцию сдали 708 человек.

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 121 899. За сутки в регионе провели 9 730 ПЦР-тестов на ковид.

В краевых стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии остаются 514 пациентов. 221 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 5 893 человека. 37 из них – за минувшие сутки.