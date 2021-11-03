Смертельное ДТП с пешеходом в Пермском крае попало на видео

Фото: скриншот видео

2 ноября в Чусовом рядом с остановкой «Юность» автомобиль насмерть сбил пешехода. Удар был такой силы, что пешеход погиб на месте от полученных травм. Видео страшного ДТП появилось в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, смертельная авария произошла в 13:44.

- 41-летний водитель Hyundai сбил 77-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП мужчина скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками ГИБДД. Установлено, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело. Водитель водворен в ИВС., - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

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