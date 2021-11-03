Краснокамец отправится в колонию за три преступления в отношении матери

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Краснокамский суд признал виновным неоднократно судимого 25-летнего молодого человека в трех преступлениях в отношении своей матери. Подробности рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, краснокамец не поставил в известность свою маму и разместил в интернете объявление о продаже теплицы из поликарбоната за 30 тыс. руб. Покупатель приехал на участок и вывез теплицу.

Во второй раз парень похитил у матери сотовый телефон. Когда та спала, злоумышленник зашел в ее комнату, взял мобильник. Сожителю матери сказал, что ему нужно «позвонить».

На следующий день женщина требовала вернуть похищенный гаджет. В ответ парень стал замахиваться на мать ножом, ударил ее кулаком по лицу и ногой по телу. Потерпевшая очень испугалась за свою жизнь и обратилась в полицию.

Учитывая ранние судимости, суд назначил виновному год колонии строгого режима.