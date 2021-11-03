Губернатор Прикамья поручил усилить меры по борьбе с вандализмом на общественных пространствах региона

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Члены Правительства Пермского края подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который был инициирован президент России Владимир Путины

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что качество жизни, безопасность, развитие экономики и туризма, напрямую зависят от комфортной и современной городской среды. По словам главы региона, достижению этих целей способствуют нацпроекты.

«По итогам опросов общественного мнения, проводимых в регионе, граждане отмечают повышение комфорта жизни в муниципалитетах, в том числе за счет реконструкции детских площадок, общественных территорий и дворов. Ежегодно на эти цели в рамках программы ФКГС направляется более 1 миллиарда рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. В текущем году 1,2 миллиарда рублей предусмотрены на обновления более 300 таких объектов. В планах на следующий год – 1,1 млрд руб. на преображение еще свыше 200 общественных пространств.

Не раз говорил о том, что необходимо особое внимание уделять качеству и срокам выполняемых работ. Кроме того, при благоустройстве объектов нужно применять опыт реализации дорожных проектов: формировать перечни добросовестных и недобросовестных подрядчиков, а также устранять недочеты в рамках гарантийных обязательств. В текущем году ноябрь прогнозирую теплым, а значит это возможность специалистам еще раз проверить все выполненные в этом году объекты, при необходимости доработать выявленные недостатки», – отметил губернатор.

По словам исполняющего обязанности министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Натальи Князевой, из 318 объектов текущего года работы продолжаются на 14 общественных и 8 дворовых территориях. В основном там ведутся работы по установке малых архитектурных элементов и возведению наружного освещения. Работы планируется закончить в ноябре этого года.

Наталья Князева добавила, что специалисты краевого МинЖКХ устраивают контрольные выезды во время которых оценивают проектную и конкурсную документации, проверяют качество выполнения работ, сроки их выполнения, а также оценивают уровень вовлеченности жителей в проводимые преобразования. В МинЖКХ отметили, что за последние 2 года показатели реализации проектов улучшились.

Лидеры по показателям: Пермь, Соликамский, Чайковский, Краснокамский, Добрянский, Верещагинский, Березовский округа и ЗАТО Звездный.

Отстающие муниципалитеты: Кунгурский, Александровский, Куединский, Кудымкарский, Карагайский, Чердынский, Очерский, Кочевский округа и город Кизел.

По словам Князевой, Например, власти постоянно находятся в прямом контакте с подрядчиками и если специалисты замечают какие-то дефекты во время реконструкции пространств, подрядчик устраняет их в рамках гарантийных обязательств. Так, в прошлом году в 9 муниципальных образованиях по 20 общественным и 58 дворовым территориям подрядчик устранил недочеты в рамках гарантийных обязательств.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что региональным ведомствам и главам муниципалитетов необходимо контролировать качество и сроки реализации проектов благоустройства.

«Перед ответственными сотрудниками поставлена задача – провести конкурсные процедуры по объектам благоустройства 2022 года до конца текущего. Это позволит направить сэкономленные средства на дополнительные проекты, подрядчикам приступить к работам с начала строительного сезона», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что после благоустройства крайне важно поддерживать дворы и территории в достойном виде и наполнять их жизнью. А профильным ведомствам и главам территорий глава региона поручил усилить меры по борьбе с вандализмом на общественных пространствах. Каждый благоустроенный объект должен быть оснащен системами освещения и видеонаблюдения. Это позволит сократить случаи вандализма общественного имущества, а также выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности, в соответствии с законом.

Также глава Прикамья подчеркнул важность участия региональных проектов благоустройства в конкурсах профильных ведомств РФ. По словам Дмитрия Махонина, это дает возможность за счет федеральных субсидий реализовать масштабные проекты, а средства регионального бюджета направлять на преобразование дополнительных объектов. Губернатор подчеркнул, что муниципалитетам и краевым ведомствам необходимо выстроить систему по разработке проектов благоустройства, которые могут претендовать на получение финансирования из госбюджета.

«Нужно создать запас из нескольких проектов, которые регион сможет заявить в любой момент. В первую очередь это касается городов и сел, у которых предстоят юбилейные даты, а также тех, где долгие годы не было преобразований общественных пространств. Такой формат работы повысит шансы края получить федеральные субсидии на обустройство значимых пространств для людей», – обозначил губернатор.