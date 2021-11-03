В Перми появится четырехзвездочный отель Hilton

Отель сети "Hilton" в США. Фото: vashotel.ru

В краевой столице появится четырехзвездочный отель Hilton. Его построят в 2024 году на месте бывшего ДК «Телта» (улица Окулова, 14), сообщили в Агентстве инвестиционного развития Пермского края.

Отель будет рассчитан на 130 номеров. В комплекс войдут конференц-зал, ресторан, фитнес-зал, площадки для размещения ритейла, деловые пространства, террасы, паркинг. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб.

Сейчас на стройплощадке завершены работы по переустройству сетей и демонтажу объектов, включенных в зону застройки.