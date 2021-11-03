Лучший бомбардир третьего дивизиона тренируется с «Амкаром»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Лучший бомбардир зоны «Урал-Западная Сибирь» III дивизиона Павел Бабкин тренируется с основным составом ФК «Амкар-Пермь». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

«После приглашения не раздумывал ни секунды, на следующий день после звонка уже был на тренировке. Были предложения из других клубов, но из-за интереса со стороны «Амкара», даже не стал рассматривать остальные. В команде приняли хорошо! Уже втянулся в тренировочный процесс, чувствуется другой уровень. Есть желание прогрессировать», - прокомментировал футболист.

В сезоне-2021 на счету Павла 27 забитых мячей и бронзовые медали турнира. Играл футболист за две команды: «Академия-Амкар» и «Металлург» из Аши.