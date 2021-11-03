В Прикамье мужчину осудили за незаконное хранение оружия и боеприпасов

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Жителя Косы отправили в колонию строгого режима на 2 года 6 месяцев за незаконное хранение взрывчатого вещества и изготовление боеприпасов. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

В мае 2021 года сотрудники уголовного розыска узнали, что ранее судимый мужчина хранит дома боеприпасы и взрывчатые вещества. В ходе проверки стражи порядка изъяли у него охотничье ружье, 500 граммов пороха, 30 патронов 16 калибра, 18 из которых изготовлены кустарным способом. Дробь, пыжи, капсюли, приспособления для снаряжения патронов. А документов, разрешающих их хранение, у косинца не было.

Как рассказал мужчина, в 2008 году он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы и решил жить в доме родителей. Занимаясь в жилище уборкой, он обнаружил боеприпасы и взрывчатые вещества и хранил их с целью дальнейшего использования на охоте.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 105 тыс. руб.