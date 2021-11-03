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Общество3 ноября 2021 6:56

Температура воздуха в Прикамье ночью 2 ноября опустилась до -18 градусов

Это произошло из-за арктического вторжения
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Температура воздуха в Прикамье ночью 2 ноября опустилась до -18 градусов. Об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

Это произошло из-за вторжения арктического воздуха из Республики Коми. Так, температура воздуха в поселке Вая опустилась до -18,7 градусов. В Бисере воздух опустился до -15 градусов, а в Ныробе минимум температуры воздуха составила -14,7 градусов.

На остальной территории Пермского края преобладающий фон температуры составил -6...-11 градусов.