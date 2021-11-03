В Перми завершен сезон электросамокатов

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В краевой столице завершился сезон электросамокатов. Так, сервис аренды Whoosh объявил о завершении сезона. В нашем городе выпал снег и ездить на таком транспорте стало небезопасно.

Как рассказали в пресс-службе компании, из-за прихода снега самокаты убраны до весны с улиц не только Перми, но и Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Красноярска и Тюмени.

По данным компании, пермяки с августа по октябрь проехали только на самокатах этой компании порядка 1,1 млн километров. В среднем 3-5 километров на одну поездку. Более 82% поездок совершено с целью добраться до места работы, учебы, магазина.