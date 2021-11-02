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Спорт2 ноября 2021 19:31

«Молот» одержал волевую победу над «Челметом»

Результативная игра завершилась в основное время матча
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал волевую победу над челябинским «Челметом». Матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ состоялся сегодня вечером и завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

Первый период остался за гостями – 0:1. В начале второго пермяки пропустили второй гол. Но сразу же отыграли сначала одну шайбу усилиями Ивана Зенчикова. А затем голом Камиля Шиафотдинова счет сравняли.

В середине периода молотобойцы и вовсе вырвались вперед – гол забил Арсений Ерохин. В конце периода южноуральцы счет сравняли.

В третьем периоде пермяки забили еще две шайбы и единолично вышли вперед. Большинство реализовал Алексей Шубин. Пятую шайбу хозяев забил Даниил Сероух.

За пять минут до конца гости один гол отыграли. А в конце и вовсе сравняли счет, но шайба была не засчитана. В итоге – 5:4.

Следующий матч «Молот» вновь проведет в Перми. Соперник – орский «Южный Урал». Матч пройдет 4 ноября без зрителей (0+). Победа подняла пермский клуб на восьмое место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ.