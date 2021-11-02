На «Азоте» модернизирована интеллектуальная система вибромониторинга

Фото: филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» обновлена система вибромониторинга компрессора углекислого газа цеха карбамида. Расширенный функционал умной платформы, признанной во всем мире - Bently Nevada позволил диагностам предприятия давать более точную оценку поведения турбомашины.

Система мониторинга работает за счет датчиков, которые мгновенно считывают импульсные сигналы поведения ротора и передают все данные в систему Bently Nevada. По предоставленным данным, диагносты филиала «Азот», по характеру сигналов, определяют возможность дальнейшей эксплуатации турбокомпрессора на текущий момент, на будущий и дают оценку техническому состоянию машины в целом.

По сравнению с предыдущей версией в системе обновлена конфигурация и визуализация представленной информации. Важно - изменилось время на проведение диагностики. Для сравнения, до обновления программы анализ поведения одного агрегата занимал около трех дней, теперь, с учетом новых интеллектуальных решений системы непрерывного мониторинга процесс работы диагностов сократится почти в три раза.

Артем Филиппов, начальник диагностического бюро службы обеспечения ремонтов ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

- Диагностика — научная работа, а наука не стоит на месте. Новая система подарила нам массу дополнительных возможностей вибромониторинга. Одно из них - определение природы возмущений машины. Раньше, причину искали ручными приборами. Кроме того, установка режима работы агрегата теперь будет еще более корректной, значит, и плановый ремонт можно провести в кратчайшие сроки, вскрывая только необходимые узлы и детали.

Современные технологии в следующем году планируется внедрить и на производстве аммиака. В планах обвязать системой мониторинга компрессоры синтез-газа, технологического воздуха и природного газа.