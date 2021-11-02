В Прикамье коронавирус выявили у жителей 35 муниципалитетов

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В Пермском крае за сутки новые случаи заражения COVID-19 выявили в 35 муниципалитетах региона. Напомним, по результатам исследований Роспотребнадзора за минувшие сутки, в Пермском крае зафиксирован 701 случай заражения коронавирусом.

158 заражений в Перми. На втором месте по заболеваемости следует Пермский муниципальный район. В нем COVID-19 диагностирован у 93 человек. На третьем месте идет Лысьвенский городской округ, в котором обнаружен 51 житель с коронавирусом.

В Чусовском городском округе инфекцию выявилиу 38 жителей. В Соликамском городском округе – у 35, а в Краснокамском городском округе – у 31.

В Добрянском городском округе ковид выявлен у 29 человек, в Чайковском – у 25. В Оханском городском округе – у 24. 22 человека заболели как в Березниках, так и в Карагайском муниципальном округе. В Красновишерском городском округе коронавирус диагностирован у 21 прикамца.

18 заражений выявили в Березовском муниципальном округе, Гремячинском городском округе и Кизеле. В Очерском городском округе ковид нашли у 16 человек, а в Ильинском городском округе – у 15, в Горнозаводском городском округе – у 12, в Нытвенском городском округе – у 9 и в ЗАТО Звездном – у 7.