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Общество2 ноября 2021 16:59

Краевой фестиваль скандинавской ходьбы продлили до 7 ноября

Участие в нем абсолютно бесплатное
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба администрации города Перми

Фото: Пресс-служба администрации города Перми

В Прикамье продолжается фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка». В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате с 1 октября до 7 ноября. Место прохождения дистанций не регламентируется.

Как рассказали в пресс-службе пермской мэрии, для участия надо зарегистрироваться на сайте умный-спорт.рф, а после занести в личный кабинет полученный результат и фотографию с палками для ходьбы. Участники на дистанции 10 км дополнительно загружают скриншот с устройства или программы на мобильном телефоне с фиксацией трассировки и времени прохождения дистанции.

Всем участникам, прошедшим выбранную дистанцию и загрузившим фотографию с палками для ходьбы на месте прохождения дистанции, будет выдана памятная медаль. Прямо сейчас регистрацию прошли более 2,4 тыс. участников. Всего предусмотрено 3 тыс. слотов.