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Общество2 ноября 2021 16:25

В Прикамье за получение взятки осудят лесничего

Его подозревают в сокрытии незаконной рубки леса
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае за мелкое взяточничество и служебный подлог обвиняется сотрудник Красновишерского лесничества. Подробности дела рассказали в пресс-службе краевого следственного комитета.

Так, участковый лесничий получил от ИП за сокрытие нарушений при разработке лесной делянки GPS навигатор, стоимостью более 9 тыс. руб. А затем внес в официальный акт осмотра лесной делянки ложные сведения об отсутствии нарушений.

Помимо этого, лесничий получил 15 тыс. руб. за сокрытие факта незаконной рубки леса. Полученными деньгами он распорядился по своему желанию.

Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.