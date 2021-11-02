Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 15:54

В Пермском крае планируют внедрить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

В Минтербезе рассказали, где установят камеры
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Прикамье планируют внедрить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

В Прикамье планируют внедрить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Фото: Василий Вахрин

В Прикамье планируют внедрить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, об этом сообщили в Минтербезе региона.

На первом этапе система объединит 3500 существующих камер, которые планируется подключить в школах и на социально значимых объектах, камеры в местах с массовым пребыванием людей, камеры на дорожных развязках и перекрестках, а также камеры на объектах транспортной инфраструктуры и на транспорте, в парках и скверах, на домах и подъездах. Вся информация будет использоваться исключительно для обеспечения общественной безопасности.

Просматривать видеозаписи могут сотрудники правоохранительных органов, ФСБ, МЧС и специалисты администрации муниципалитета.

Если в зоне обзора видеокамеры будет совершено правонарушение или преступление, запись станет доказательством. Сотрудник полиции будет обязан выгрузить ее из системы и приобщить ее к делу.

Единая система видеонаблюдения сможет распознавать лица по фотороботам преступников в закрытом контуре системы, обнаружить оружие и опасные предметы в режиме реального времени, централизовать видео с камер в оружейных магазинах, обеспечить трансляцию с камер крупных торговых сетей и торговых центров, видеть передвижение субъектов на геоинформационной системе.

Единая система видеонаблюдения будет развиваться за счет подключения новых камер как в Перми, так и в территориях всего Пермского края.

Во всех муниципалитетах Пермского края будут созданы рабочие группы, определяющие места установки камер. На социальных объектах и в местах с массовым пребыванием людей видеозаписывающие устройства размещают за счет регионального и местного бюджетов.