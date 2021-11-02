«Молот» вернет деньги болельщикам за матчи без зрителей

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» в своих соцсетях сообщил о том, что болельщикам, купившим билеты на матчи 2, 4, 6 и 8 ноября вернут деньги за билеты. Как рассказала пресс-служба клуба, средства поступят на ту же банковскую карточку, с которой и были куплены билеты.

Напомним, со 2 по 8 ноября «Молот» в родных стенах проведет домашнюю серию. 2 ноября молотобойцы сыграют с челябинским «Челметом». 4 ноября примут «Южный Урал». 6 ноября — курганский ХК «Зауралье». Завершится серия 8 ноября игрой с «Горняком-УГМК» (все — 0+). Допуск болельщиков на игры отменили из-за напряженной эпидемиологической ситуации.