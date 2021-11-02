В Перми обсудили, как благоустраиваются микрорайоны индивидуальной жилой застройки

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Микрорайоны города, застроенные индивидуальными домами, должны быть современными и комфортными для проживания. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам развития коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки города Перми.

В обсуждении приняли участие депутаты Пермской городской Думы Олег Бурдин и Владимир Манин, а также представители районных администраций города, городского департамента ЖКХ и управления внешнего благоустройства.

Члены рабочей группы заслушали отчет представителей администраций районов о том, как выполняются планы по благоустройству территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки.

Прозвучала информация о том, что в Дзержинском районе уже завершили обустраивать тротуар в микрорайоне Акуловский – на участке улицы Красноборской от улицы Ветлужской до Кустарной.

В Индустриальном районе благоустроили тротуары в микрорайоне Поселок Геологов на улице Проселочной – на участке от улицы Архитектора Свиязева до Дивьинской. Также в этом поселке построили автодорогу на улице 3-й Карьерной, чего давно ждали жители микрорайона.

В Орджоникидзевском районе завершили ремонтировать автодорогу в микрорайоне Кислотные Дачи, которая появилась на улице Краснодонской от улицы Суперфосфатной до Ракитной.

Депутаты Пермской городской думы отметили позитивные изменения в микрорайонах индивидуальной застройки, но предложили активизировать работу по их благоустройству.

В частности, депутат Олег Бурдин подчеркнул, что важно тщательно рассчитывать бюджетные средства и распределять их по районам так, чтобы наиболее полно удовлетворить запросы жителей таких микрорайонов.

Депутат Владимир Манин предложил на следующей рабочей группе обсудить вопросы строительства общественных центров в местах индивидуальной жилищной застройки, запланировать благоустройство прилегающей территории возле этих зданий.