Okko покажет фильмы и сериалы бесплатно в честь дня рождения Сбера

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Okko без дополнительной платыоткроет подписчикам СберПрайм и СберПрайм+доступ к контенту, который прежде можно было посмотреть только по транзакционной модели.

Каждый год в ноябре Сбер проводит Зеленый день — праздник скидок по случаю дня рождения СберБанка. В этом году он приурочен к круглой дате — 180-летию со дня основания СберБанка. Его клиентами за это время стали миллионы граждан России. В Зелёный день их ждёт масса специальных предложений и акций, получить которые можно даже не выходя из дома.

11 и 12 ноября обладатели подписок СберПрайм и СберПрайм+ смогут посмотреть бесплатно порядка 2000 фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ дополнительно к объему контента в подписке Okko. Самые последние новинки и кинохиты, не включенные в акцию, можно приобрести в обмен на бонусы от СберСпасибо (до 99% от стоимости покупки).

Чтобы получить доступ к фильмам и сериалам, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ необходимо войти в Оkko по СберID 11 и 12 ноября.

Подробнее об акции, сроках и правилах ее проведения: https://terms.okko.tv/greenday_rent_2021_10.pdf

Информацию о скидках и акциях в рамках Зеленого дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday. Свои предложения подготовилисервисы и компании экосистемы:СберМаркет, СберМегаМаркет, SberDevices, СберСтрахование, СберИнвестиции. Ключевые банковские предложения будут объявлены 10 ноября. Специальные предложения будут распространяться на вклады, потребительские кредиты, кредитные и дебетовые карты, а также другие продукты Банка.