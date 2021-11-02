В Пермский край «Спутник Лайт» поступит в середине ноября

На сегодня «Спутник V» в регионе есть в количестве 243 тысяч доз. Фото: Иван Макеев

Минздрав Пермского края ссылаясь на федеральное министерство сообщает, что вакцину «Спутник Лайт» будут использовать только для ревакцинации. Это указано во временных методических рекомендациях, принятых 30 октября.

Для первичной вакцинации используют двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

На сегодня «Спутник V» в регионе есть в количестве 243 тысяч доз. Поступления следующей партии вакцины «Спутник Лайт» в регион ожидается во второй декаде ноября.