У пермских театров 33 номинации на «Золотую маску»

Сцена из "Кармен". Фото Андрей и Никита Чунтомовы.

Стали известны номинанты всероссийской театральной Премии «Золотая Маска». У пермских театров - 33 номинации. 23 из них – у Пермского театра оперы и балета. На звание лучшего спектакля претендуют оперы «Любовь к трем апельсинам», «Дон Жуан» и «Кармен», а также балет «Озорные песни». Также в числе номинантов – дирижеры Артем Абашев и Филипп Чижевский, режиссеры Филипп Григорьян, Марат Гацалов, Константин Богомолов, балетмейстер Антон Пимонов, солисты Лариса Келль, Надежда Павлова, Наталия Ляскова, Гарри Агаджанян, Андрей Бондаренко.

Девять номинаций на «Золотую маску» у Театра-Театра. Все – за спектакль «Антигона». Сам мюзикл номинирован как лучший спектакль, в числе претендентов на премию - дирижер Владимир Никитенков, режиссер Роман Феодори, композитор Ольга Шайдуллина, актеры Эва Мильграм и Альберт Макаров.

В номинации «Эксперимент» заявлен спектакль «Пермское море» пермской театральной компании «немхат».