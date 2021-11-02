В Перми откроется еще один мобильный пункт вакцинации

В Перми желающих вакцинируют "Спутником V". Фото: архив "КП"

В Перми будет работать еще один пункт вакцинации, где можно сделать прививку против ковида и гриппа. Он находится у ТЦ «КИТ», по улице Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ). Он будет работать 3 ноября с 10.00 до 18.00.

Также в Минздраве сообщают, что изменился график работы других пунктов:

Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15а:

2-3 ноября с 11.00 до 19.30;

4-6 ноября с 9.00 до 14.00.

ТРК "СПЕШИLOVE", ул. Спешилова, 114, 1 этаж:

2-3 ноября с 11.00 до 17.00;

5-6 ноября с 11.00 до 18.00.

Помещение Автовокзала, ул. Революции, 68:

2-3 ноября с 10:00 до 16:00;

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» (автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»):

2-3 ноября с 12.00 до 18.30;

4 ноября с 12.00 до 18.00.