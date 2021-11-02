Земля в иллюминаторе, вирусный Бах и жизнь как чудо: в ноябре Wink открывает для зрителей классику в новом ракурсе

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

Подготовиться к зиме пользователям цифрового видеосервиса Wink помогут захватывающие сериалы, путешествия в космосе и во времени, а также новое прочтение литературной классики XX века.

Открывает список картина классика российского кинематографа Глеба Панфилова — фильм «Иван Денисович» (16+) по мотивам знаменитой повести Александра Солженицына. Историю бывшего военнопленного Ивана Шухова, которая уместилась в один день, прожитый накануне завершения 10-летнего заключения в лагере, режиссер увидел особым взглядом. На основе лагерной реальности Панфилов создал притчу о том, что нет такой силы, что отберет у человека надежду, даже если надеяться приходится только на чудо. Большой удачей фильма стало приглашение на главную роль Филиппа Янковского, выразительно прожившего на экране этот «самый счастливый день». Картина уже доступна пользователям Wink.

Как всегда, Winkпредлагает новинки разных жанров. Так, триллер «Чужая земля» (16+) ответит на вопрос, сможет ли Земля, после экологической катастрофы оказавшаяся людям чужой, снова стать колыбелью цивилизации. Спасаясь на другой планете, люди смогли выжить, но не могут дать жизнь новому поколению. Спустя время трое ученых отправляются на Землю, чтобы изучить изменения природы, но корабль терпит крушение. Увидеть Землю в иллюминаторе и узнать, что будет с человечеством, пользователи Wink эксклюзивно смогут с 19 ноября.

Фантастическую тему поддерживает сериал «Страна чудес»(16+). Джереми устраивается барменом в парижский клуб с многообещающим названием Wonderland и полувековой историей. Фотография неизвестной девушки на стене клуба становится для него дверью, через которую он попадает из 2020 года в 1960-й, когда клуб только появился. Молодой человек знакомится с героиней фото Алисой (Ольга Куриленко) и осознает, что ему предстоит изменить будущее. Но найдется ли в новом будущем место для него? Показ первого сезона сериала стартует эксклюзивно в видеосервисе Wink 8 ноября.

Авторы российского фильма «Бендер. Последняя афера» (16+) тоже предлагают отправиться в прошлое. Эта картина — третий пазл в приквеле истории о великом комбинаторе. В этой части Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и Ося Задунайский (Арам Вардеванян) все еще не теряют надежды найти драгоценности графа Румянцева, но теперь им мешает не только российская полиция, но и турецкая. Фильм доступен в Wink эксклюзивно с 5 ноября.

В основе отечественной комедии «Идеальная жена» (16+) — классический сюжет супружеской неверности. Муж Катерины преподает философию. Обнаружив в кармане его пиджака письмо, по первым строчкам она понимает, что переписка вовсе не об учении Платона. Случайные детали в разговоре с другом пока еще семьи укрепляют ее подозрения и разжигают любопытство. Так кто же такая идеальная жена — та, что не заглядывает в карманы, или та, что заглянув в них, не задает вопросов? Ответ на этот вопрос от героев фильма можно увидеть в Wink уже 4 ноября.

Настоящая музыкальная драма легла в основу сюжета российского сериала «Струны» (18+). Четыре студента-виолончелиста еще учатся в академии Гнесиных, но уже популярны — видео с участием струнного квартета случайно стало вирусным. Однако харизматичный, но жесткий преподаватель (Артём Ткаченко) знает, что хайп не заменит настоящие талант и мастерство, и готовит их к престижному конкурсу имени Чайковского. Все молодые актеры в кадре самостоятельно играют на инструментах, так что это действительно вызов. В сериале звучат не только сюиты Баха, но современные хиты. Показ сериала уже стартовал в видеосервисе Wink.

В подписке видеосервиса в ноябре также появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев, среди которых, например, «Круэлла» и «После. Глава 3».

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.