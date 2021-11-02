Правительство Прикамья показало, как будет выглядеть новое здание вокзала Пермь II

Так будет выглядеть вокзал Пермь II.

На заседании правительства 2 ноября министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский рассказал о принятых согласованных архитектурных решениях транспортно-пересадочного узла Пермь II. А также представитель РЖД представил проект со станциями Пермского наземного метро.

Будет проведена реконструкция существующего железнодорожного вокзала и строительство автобусного терминала со стороны улицы Барамзиной. Они будут объединены в единый комплекс, пассажирам не придется выходить на улицу, чтобы сделать пересадку.

Также планируется создание высоких посадочных платформ, благоустройство прилегающей территории.

Что касается наземного метро, было отмечено, что существующая сеть железных дорог сформировала каркас обслуживания перевозок по модели наземного метро. Согласно проекту в городе будут организованы несколько маршрутов - это Пермское центральное кольцо и несколько диаметров. Время в поездках будет значительно уменьшено и организованы удобные пересадки.