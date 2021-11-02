В Пермском крае полицейские спасли женщину, которая заблудилась в лесу

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Ильинском районе в начале октября 80-летняя Лидия Михайловна ушла гулять в лес в район деревни Новая Каменка. Женщина занималась скандинавской ходьбой и хорошо ориентировалась на местности. Метр за метром, она шла вдоль леса и не заметила, как быстро пролетело время, начало темнеть. Лидия Михайловна поняла, что заблудилась. Благо, что с собой у нее был телефон и уже поздним вечером она позвонила на сотовый участкового Елены Ушаковой. Пенсионерка рассказала ей, что произошло.

Елена Ушакова в сопровождении своего коллеги по службе Михаила Мелеха и полицейского-водителя Дмитрия Якимова отправились на поиски женщины. Они разговаривали с ней по телефону, успокаивали и пытались узнать хоть какие-то ориентиры, но информации было мало – забор и фонари.

И все же, через 40 минут полицейские нашли пенсионерку. Голодную и уставшую, ее отвезли домой на патрульной машине.

- Лидия Михайловна написала письмо на имя начальника отделения МВД России по Ильинскому району, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В нем она поблагодарила полицейских за спасение.