«Участие каждого имеет важное значение для региона». У жителей Прикамья осталось две недели, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

Фото: permkrai.ru

По данным Пермьстата на 12.00 часов 1 ноября, в Пермском крае переписано более 1 миллиона 537 тысяч человек, из низ 359 тысяч приняли участие в переписи на портале «Госуслуги». Информацию об 1 миллионе 184 тысячи жителей собрали путем обхода переписчиками домовладений, а также на переписных участках.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал, что участие каждого жителя во Всероссийской переписи населения имеет важное значение для будущего региона, а последнее подобное анкетирование проводилось 11 лет назад, и сведения уже устарели.

«Наша ключевая задача – собрать объективные данные о ситуации в регионе. Речь не только о численности населения, но и об уровне образования людей, роде занятий, миграции и других сведениях. Вся эта информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития и муниципальных образований, и региона в целом. От того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы», – подчеркивал губернатор.

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами

На портале «Госуслуг»

Впервые у жителей региона появилась возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги». До 8 ноября для всех, кто имеет учетную запись в Единой системе идентификации, откроется ссылка на услугу «Участие в переписи». Перейдя по ней можно самостоятельно заполнить электронные переписные листы, причем, не только на себя, но и на членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи будут такими же, как у переписчиков. Заполнять электронный переписной лист помогут всплывающие подсказки и пояснения. А после заполнения ответов каждый участник получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, его необходимо будет назвать переписчику.

Ждать переписчика

Переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Важно знать, что проведение опроса на улице или во дворе дома не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.

Прийти на переписной участок

Те, кто ответственно относится к своей обязанности принять участие во ВПН, но поздно возвращается домой, могут не дожидаться момента, когда переписчик застанет их, и самостоятельно прийти на свой переписной участок. Сведения о том, где он находится, размещены на сайте Пермьстата. Отметим, всего по краю организовано 788 переписных стационарных участков, которые располагаются в ДК, ТОСах, ЦЗН, ТСЖ, школах, центрах детского творчества, а также в 43 филиалах многофункциональных центров «Мои документы».

Важно!

При заполнении электронного переписного листа на Госуслугах можно воспользоваться «подсказками» – они есть рядом с каждым вопросом и отмечены знаком «?». После заполнения нужно нажать кнопку «Отправить». Затем в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг поступят уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код на все домохозяйство.

Его необходимо предъявить для сканирования переписчику, который придет на дом или на стационарном приписном участке (QR-код можно распечатать, а можно показать на телефоне). Проходить перепись на Госуслугах удобно, так как это можно сделать в любое время на компьютере или с помощью смартфона. Кроме того, можно воспользоваться гостевым компьютером в МФЦ.

В Пермьстате подчеркивают, что все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.