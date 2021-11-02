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Общество2 ноября 2021 9:46

«Участие каждого имеет важное значение для региона». У жителей Прикамья осталось две недели, чтобы принять участие во Всероссийской переписи населения

За прошедшие 17 дней уже переписаны свыше 1,5 миллиона прикамцев, из которых более 350 тысяч заполнили опросные листы онлайн – на портале Госуслуг.
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

По данным Пермьстата на 12.00 часов 1 ноября, в Пермском крае переписано более 1 миллиона 537 тысяч человек, из низ 359 тысяч приняли участие в переписи на портале «Госуслуги». Информацию об 1 миллионе 184 тысячи жителей собрали путем обхода переписчиками домовладений, а также на переписных участках.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее отмечал, что участие каждого жителя во Всероссийской переписи населения имеет важное значение для будущего региона, а последнее подобное анкетирование проводилось 11 лет назад, и сведения уже устарели.

«Наша ключевая задача – собрать объективные данные о ситуации в регионе. Речь не только о численности населения, но и об уровне образования людей, роде занятий, миграции и других сведениях. Вся эта информация необходима для принятия управленческих решений в части стратегии дальнейшего развития и муниципальных образований, и региона в целом. От того, сколько жителей по данным переписи будет установлено в каждой из территорий и в крае, зависит объем мер федеральной и краевой поддержки, а также эффективность участия края в федеральных программах на ближайшие годы», – подчеркивал губернатор.

Принять участие во Всероссийской переписи населения можно тремя способами

На портале «Госуслуг»

Впервые у жителей региона появилась возможность ответить на вопросы электронного переписного листа на портале «Госуслуги». До 8 ноября для всех, кто имеет учетную запись в Единой системе идентификации, откроется ссылка на услугу «Участие в переписи». Перейдя по ней можно самостоятельно заполнить электронные переписные листы, причем, не только на себя, но и на членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи будут такими же, как у переписчиков. Заполнять электронный переписной лист помогут всплывающие подсказки и пояснения. А после заполнения ответов каждый участник получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, его необходимо будет назвать переписчику.

Ждать переписчика

Переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Важно знать, что проведение опроса на улице или во дворе дома не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется.

Прийти на переписной участок

Те, кто ответственно относится к своей обязанности принять участие во ВПН, но поздно возвращается домой, могут не дожидаться момента, когда переписчик застанет их, и самостоятельно прийти на свой переписной участок. Сведения о том, где он находится, размещены на сайте Пермьстата. Отметим, всего по краю организовано 788 переписных стационарных участков, которые располагаются в ДК, ТОСах, ЦЗН, ТСЖ, школах, центрах детского творчества, а также в 43 филиалах многофункциональных центров «Мои документы».

Важно!

При заполнении электронного переписного листа на Госуслугах можно воспользоваться «подсказками» – они есть рядом с каждым вопросом и отмечены знаком «?». После заполнения нужно нажать кнопку «Отправить». Затем в личный кабинет пользователя на портале Госуслуг поступят уникальные коды подтверждения прохождения переписи на каждого переписанного в помещении и объединяющий их QR-код на все домохозяйство.

Его необходимо предъявить для сканирования переписчику, который придет на дом или на стационарном приписном участке (QR-код можно распечатать, а можно показать на телефоне). Проходить перепись на Госуслугах удобно, так как это можно сделать в любое время на компьютере или с помощью смартфона. Кроме того, можно воспользоваться гостевым компьютером в МФЦ.

В Пермьстате подчеркивают, что все данные переписи обезличены и передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам.