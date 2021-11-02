В Пермском крае откроется Центр социокультурной адаптации иностранных студентов

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В Пермском крае будет создан региональный Центр иностранных студентов. Он будет помогать им социально адаптироваться, решать текущие вопросы с обустройством в регионе. Постановление о его создании уже подписано губернатором Дмитрием Махониным.

- Для края важно, чтобы в наши вузы поступали и пермские школьники, и ребята из других регионов и стран, - сказал Дмитрий Махонин.

Центр начнет работу в начале 2022 года. Там будут работать психолог, юрист, координатор международных связей и программ. Также будут привлекаться иностранные студенты, которые живут в Перми не первый год, в качестве волонтеров.

- Во время обучения у студентов возникает ряд трудностей, которые они не могут решить самостоятельно, - говорит министр образования Пермского края Раиса Кассина. - Мы и вузы всегда готовы оказать поддержку иностранцам. При этом нашей приоритетной работой является обеспечение образовательного процесса. Поэтому принято решение создать отдельный Центр социокультурной и правовой адаптации иностранных граждан.

В Минобре Прикамья уточнили, что Центр призван создать условия для более быстрой адаптации студентов, их безопасного и комфортного пребывания в регионе. Специалисты будут помогать преодолевать коммуникативные и социокультурные барьеры, в том числе в части трудоустройства.

Кстати, в вузах Прикамья учится более 3,5 тысяч студентов из 56 стран мира. Для сравнения, три года назад в регионе насчитывалось 737 иностранных учащихся.