Банк оштрафовали за списание детских пособий с пермской семьи

В Прикамье судебные приставы привлекли банк за незаконно списанные денег со счета матери двоих детей. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье судебные приставы привлекли банк за незаконно списанные денег со счета матери двоих детей.

У 41-летней женщины была задолженность больше 100 тысяч рублей. Добровольно она долги не платила, судебные приставы сделали запросы в банки. Выяснилось, что у должницы есть открытый счет в АО «ЮниКредит Банк».

Судебный пристав вынес постановление о взыскании денег. Банк исполнил постановление судебного пристава и списал в счет погашения задолженности 11 тысяч 111 рублей 98 копеек, но не учел, что детские пособия не могут быть списаны в счет погашения долга. Судебный пристав вернул должнице незаконно списанные деньги.

- Суд признал АО «ЮниКредит Банк» виновным в административном правонарушении и обязал выплатить штраф 5 тысяч 555 рублей 99 копеек, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.