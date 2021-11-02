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Общество2 ноября 2021 7:14

За октябрь Пермская станция скорой помощи выезжала на вызовы 46 166 раз

Среднее время ожидания составило 20 минут
Анна Маркова
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За октябрь "скорая" совершила больше 46 тысяч выездов.

За октябрь "скорая" совершила больше 46 тысяч выездов.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пермская станция скорой медицинской помощи отчиталась за работу в октябре. Медики рассказали подробно сколько раз и на какие вызовы выезжали в прошлом месяце. Всего их было – 46 166, из них в экстренной форме – 7436, в неотложную помощь передано – 16 276. Обслужено вызовов «неотложки» (с 8-00 до 23-00) – 889, безрезультатных вызовов – 5502.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме – 20,35 мин. Среднее время прибытия на ДТП – 14,97 мин.

Всего доставлено на госпитализацию – 15436.

COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) – 8662;

Госпитализировано – 4678.

Пневмонии – 4329; Госпитализировано – 2494.

ОРВИ – всего 8350 выездов: госпитализировано – 905, к детям (до 17 лет) – 4257 выездов, госпитализировано детей (до 17 лет) – 791.

Переохлаждения и обморожения – 9.

Выездов на ДТП – 232, пострадавших – 131. Летальных исходов при ДТП – 8. Все погибшие взрослые, из них 6 трудоспособного возраста.

Выездов на пожары – 164

Дежурства, взрывы, ЧС, особо опасные инфекции – 26

Травмы на улице, в общественных местах – 670

Воздействие алкоголя – 1139: мужчины – 846, женщины – 293.

Болезни сердца – 1610, в том числе острый инфаркт миокарда – 98. Тромболизис проводился 1 раз.

Гипертоническая болезнь – 3500.

Цереброваскулярная болезнь – 1744 выездов, в том числе острые нарушения мозгового кровообращения – 844.

Пермская станция скорой медицинской помощи оказывает помощь в пределах следующих территорий:

Пермский городской округ; Пермский муниципальный район; Добрянский городской округ; Краснокамский городской округ; Ильинский городской округ.