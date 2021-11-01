Еда разлетается в разные стороны: cотрудники Пермского зоопарка показали, как обедают нильские крыланы

В природе они живут большими колониями и постоянно жмутся другу другу. Фото: скринщот видео Пермского зоопарка

Нильский крылан или египетская летучая собака относится к отряду рукокрылых. Эти животные похожи на маленьких собачек, только с крыльями. В природе они живут большими колониями и постоянно жмутся другу другу.

Их рацион состоит целиком из фруктов. Вид зависит от сезона. Например, летом - арбузы, дыни, черешня, в зимние время - груши, яблоки, апельсины, виноград. Любимая еда - бананы, их они получают круглый год без перерыва.

- Во время еды они ведут себя по-свински, только еще хуже, - говорят сотрудники зоопарка. - Полностью они съедают только самые сочные и мягкие плоды, из прочего же просто высасывают сок, а все остатки небрежно выбрасывают, причем, куда попадут - на пол, на стену, на стекло. А вот в плане внешности крыланы аккуратисты, они себе и шерстку отчистят, и глазки протрут, и крылышки отряхнут, и коготки подгрызут — а потом висят чистенькие и аккуратненькие, посреди ими же сотворенной разрухи. Интересные животные нильские крыланы. И наблюдать за ними - одно удовольствие.