Разработка пермских ученых поможет повысить безопасность авиаполетов

Фото: пресс-служба Политеха

Ученые из Пермского Политехнического института разработали уникальный регулятор работы газотурбинного авиадвигателя, основанный на сочетании «интуиции и строгости» искусственного интеллекта. По словам исследователей, разработка позволит значительно повысить безопасность полетов гражданских авиалайнеров.

Во время работы газотурбинного двигателя необходимо непрерывно контролировать множество различных параметров. Эту задачу решает селективный регулятор, который при отклонении параметров от нормы управляет дозатором, а он в свою очередь воздействует на эти технологические величины. Однако при этом элементы двигателя быстро изнашиваются, а точность регулирования остается низкой.

– Такой механизм требует постоянной коррекции заложенных алгоритмов, что увеличивает цену его обслуживания. Наш регулятор более адаптивен, он «приспосабливается» к изменяющимся условиям внешней среды, что делает его универсальным средством управления, – рассказал один из разработчиков, аспирант кафедры «Автоматика и телемеханика» электротехнического факультета Пермского Политеха Сергей Сторожев.

Разработка ученых основана на анализе «пройденного пути» каждой входной переменной. Входными переменными становятся сигналы, которые поступают с датчиков, а выходными – сигналы управления температурой и частотой вращения элементов двигателя. Повысить качество управления можно за счет измерения и анализа всех компонентов, которые входят в структуру турбореактивного двигателя. Для этого ученые применили мультиагентный подход, при котором можно задействовать неограниченное количество входных данных при расчете управляющих воздействий.

– Новый регулятор позволит значительно снизить неопределенность в работе камеры сгорания двигателя, обеспечив гарантированную тягу самолета. Разработка поможет повысить надежность авиадвигателя. При этом можно снизить затраты на аппаратное обеспечение и сократить время регулирования, – объясняют разработчики.

В ближайших время на площадке одной из промышленных компаний Пермского края ученые проведут и испытания в реальных условиях.

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