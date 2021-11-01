Власти показали, как украсят Пермь к Новому году

Фото: gorodperm.ru

В Перми члены оргкомитета обсудили подготовку к празднованию Нового года. Концепция праздника получила название «Русское новогодье».

По традиции на шести новогодних маршрутах в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах появятся уже полюбившиеся световые фигуры – олени, праздничные ели, шары, арт-объекты «Летающая тарелка», «Космонавт», «Фонтан» и другие. Также световые консоли и арт-объекты установят в Орджоникидзевском районе и поселке Новые Ляды.

Фото: gorodperm.ru

В этом году установят и новые свето-иллюминационные объекты – «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры», а ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой. В каждом районе города построят ледовые комплексы. Они появятся в саду Миндовского, скверах Дзержинского и Розалии Землячки, парках Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом Златогорского и клубом «Юбилейный». Планируется, что оформление города завершится 20 декабря.

Фото: gorodperm.ru

- Особое внимание при организации подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова будет уделено вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности, - добавили в пресс-службе мэрии.

Фото: gorodperm.ru