В краевой столице изменен график движения 11 автобусов

. Фото: Василий Вахрин

В Перми изменен график движения нескольких автобусов. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, с 1 ноября у автобуса №18 по будням отправление поздним вечером от конечной остановки «площадь Дружбы» перенесено с 22:01 на 22:13.

На автобусе №60 по будням в утренний «час пик» с 07:00 до 08:00 на остановке «микрорайон Пролетарский» синхронизируют расписание с автобусом №15. Это исключит совпадение времени отправления и минутных интервалов между маршрутами.

На автобусах №45 (с 8 ноября) и №50 (с 1 ноября) вечером с 21:00 до 00:00 сократится время движения по маршруту, что позволит жителям микрорайона Крохалева быстрее добираться до дома.

На автобусе №41 с 1 по 3 ноября добавлено отправление в 07:00 от остановки «улица Факультетская». Скорректированы отправления в промежутке с 07:00 до 08:00. Также незначительно скорректируют расписание на автобусном маршруте №20.

Автобусы №1 и №68 с 1 ноября осуществляют посадку и высаживают пассажиров ближе к зданию вокзала Пермь-II на первой посадочной площадке. Это сократит время перехода между вокзалом и автобусной остановкой.

Автобус №46 прекратил работу с 1 ноября, а автобус №65 с 4 ноября и до начала дачного сезона перестанет заезжать в кооператив «Сосновый бор».

Актуальное расписание и график движения общественного транспорта Перми в онлайн-режиме всегда можно посмотреть на сайте МКУ Гортранс или его мобильной версии.