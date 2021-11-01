В Перми опубликованы варианты текста гимна города

. Фото: Василий Вахрин

В Перми стартовал второй этап конкурса по разработке гимна города. Как рассказали в пресс-службе мэрии, авторам предлагается создать музыку к текстам, выбранным по итогам первого этапа.

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы. Один автор или коллектив может представить любое количество конкурсных материалов, выполненных на отдельных электронных носителях.

К участию во втором этапе принимаются проекты музыкального произведения – гимна (аудиозапись в формате MP3), гимна в инструментальном (фонограмма «минус»), инструментально-голосовом (фонограмма «плюс») исполнениях, нотная партитура (pdf, tiff) с указанием автора).

Все они должны быть созданы на основе текстов, отобранных комиссией по итогам первого этапа. Познакомиться с текстами можно здесь.

Отметим, конкурсанты вправе выбрать любой из трех отобранных на первом этапе комиссией текстов гимна. Можно написать музыку и к нескольким текстам гимна.

Итоги этапа подведут 28 февраля 2022 года. Окончательный вариант гимна выберут горожане в ходе интернет-голосования.