Ушел с работы и исчез: в Прикамье пропал 39-летний мужчина

Мужчина пропал 26 октября.
В Пермском крае в городе Очер пропал 39-летний Евгений Шипалов. Как сообщили в поисковом отряде «Регион-59», мужчина ушел с работы по улице Коммунистической 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Особые приметы: рост – 180 сантиметров, среднее телосложение и седые волосы, светлые глаза, сутулость.
Был одет в темно-серую куртку с красной вставкой «Лукойл». Черные штаны и кирзовые сапоги.
Всех, кому известно местонахождение Евгения Валерьевича Шипалова, просят сообщить по телефонам:
- 02, 102 - полиция;
- 112 - ЕДДС;
- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;
- +7-958-244-12-84- инфорг Юлия;