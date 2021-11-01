Ушел с работы и исчез: в Прикамье пропал 39-летний мужчина

Мужчина пропал 26 октября.

В Пермском крае в городе Очер пропал 39-летний Евгений Шипалов. Как сообщили в поисковом отряде «Регион-59», мужчина ушел с работы по улице Коммунистической 26 октября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Особые приметы: рост – 180 сантиметров, среднее телосложение и седые волосы, светлые глаза, сутулость.

Был одет в темно-серую куртку с красной вставкой «Лукойл». Черные штаны и кирзовые сапоги.

Всех, кому известно местонахождение Евгения Валерьевича Шипалова, просят сообщить по телефонам:

- 02, 102 - полиция;

- 112 - ЕДДС;

- +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

- +7-958-244-12-84- инфорг Юлия;