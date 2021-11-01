В Пермском крае на неделе будут работать станции переливания крови

Жители Прикамья могут сдать кровь с 1 по 8 октября без предварительной записи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае на этой неделе работают станции переливания крови. В Минздраве опубликовали даты и время, когда желающие могут сдать кровь.

В Перми, ул. Лебедева 54 (по записи и без записи) в Службе крови доноров ждут 1 и 2 ноября с 8.00 до 13.30 3 ноября - с 8.00 до 12.30 4 - 7 ноября - выходные дни. 8 ноября - с 8.00 до 13. 30.

2 ноября - п. Павловский, Центральная районная больница, ул. Октябрьская, д. 38, с 11.00 до 14.00.

8 ноября - с. Большая Соснова, районный центр культуры и досуга, ул. Ленина, д.31, с 1.00 до 14.00. 9 ноября - г. Гремячинск, Дворец культуры, ул. Ленина, д. 193, с 12.00 до 15.00.

10 ноября - с. Карагай, Центральная районная больница, ул. Калинина, д. 26, с 11.00 до 14.00.

Прием доноров будут вести без предварительной записи. Информацию о том, кто может стать донором и как подготовиться к сдаче крови, вы найдете здесь .