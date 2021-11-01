В Мотовилихе УК и ТСЖ оштрафовали на 240 тысяч рублей за незаконные граффити

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В Мотовилихинском районе Перми управляющие организации оштрафовали на 240 тыс. руб. Причина - незаконные граффити на домах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, несанкционированные рисунки обнаружили на фасадах домов, по адресам: улица Соломина, 10, улица Старцева, 5, улица Добролюбова, 17, улица Уральская, 87 и на бульваре Гагарина, 55. В результате УК и ТСЖ этих домов назначили 8 штрафов и вынесли три предупреждения. 20 административных материалов сейчас в производстве.

Отметим, на прошлой неделе управляющие организации района ликвидировали несанкционированные рисунки, рекламирующие незаконный оборот наркотиков. В частности, на фасадах домов по улицам Пономарева, 4, Уинской, 42а, Юрша, 23, Уральская, 103.

«В основном, управляющие компании и ТСЖ оперативно устраняют несанкционированные граффити. Однако некоторые управляющие организации не исполнили требования администрации района по ликвидации нарушений в обозначенный срок. В отношении них составляются административные протоколы», - отметили в мэрии.