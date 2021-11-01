В Пермском крае трудинспекция оштрафовала предпринимателя за несчастный случай с водителем

Водитель при парковке автобуса не поставил его на стояночный тормоз, автобус покатился и придавил его. Фото: Анна Маркова

В Прикамье Государственной инспекцией труда в Пермском крае завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с водителем автобуса.

Водитель при парковке автобуса не поставил его на стояночный тормоз, автобус покатился. Мужчина начал удерживать многотонную машину руками, упираясь в автобус. В итоге водитель оказался зажат между передней частью автобуса и фонарным столбом.

- Причиной несчастного случая стало нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, - рассказали в инспекции труда. – За нарушение требований охраны труда индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Материалы расследования направлены в органы следствия.